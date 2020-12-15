Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 18 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель повторяет «рекорд» по смертности от COVID-19 от 13 декабря (тогда тоже регистрировали 18 случаев смерти от инфекции).

Всего в регионе подтверждена гибель 1248 человек, заболевших COVID-19. В России зафиксирована смерть 47 968 заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили 52 141 случай заражения коронавирусом.