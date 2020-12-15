Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 176 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 декабря коронавирусом заразились 20 748 человека. Выздоровели 19 430 человек, 169 пациентов с COVID-19 скончался на восемь человек более, чем днём ранее).