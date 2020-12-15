Москва, , 12:21 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5418 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 456 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 5874 случаев заражения коронавирусом. За сутки потребовалась госпитализация 1773 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в московских стационарах находятся 419 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявлено 703 502 случая заражения SARS-CoV-2.