Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило новые случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 342 и 294. При этом зарегистрированы новые смертельные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 31 773 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 294.

Победили коронавирус 28 789 человек, или 90,6% пациентов с COVID-19. Из них за последние сутки выздоровели 342 человека. По последним данным, в регионе насчитывается 2569 активно больных COVID-19.

За последние сутки в Ульяновской области умерли десять пациентов с коронавирусом — общее число жертв COVID-19 достигло 415 человек.

Ранее региональные власти отмечали, что в Ульяновской области на модернизацию первичного звена здравоохранения направят более 3 млрд рублей. Заявлялось, что был проведен анализ имеющегося оборудования, транспорта, состояния поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий даже. На основе данной работы будет утверждён «единый̆ стандарт работы поликлиник в современных условиях, которые продиктовала пандемия».