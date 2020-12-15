Рязань, , 12:15 — REGNUM Ещё 132 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 15 декабря, сообщили ИА REGNUM региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека.

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Темп прироста заражений за сутки составил 0,8%. Показатель заболеваемости находится на уровне 1427,61 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского 1844,27. Всего в Рязанской области подтверждено 15 тыс. 958 заражений, выздоровел 14 тыс. 521 человек, в том числе 127 выписан за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три пациента. Всего в регионе зарегистрировано 114 летальных исходов.