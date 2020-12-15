Омск, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 750 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в регионе также скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

На сегодняшний день в Омской области выявлено 26 214 носителей коронавируса.

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