Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 381 человек. В лабораториях было проведено 4 тыс. 19 тестов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 декабря. Днём ранее сообщалось о 384 случаях заражения, при это было выполнено вдвое больше тестов — 8 тыс. 918 исследований.

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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (139), Новочеркасск (22), Волгодонск (21), Азов (17) и Миллеровский район (16). Почти треть заболевших — люди старше 66 лет, 1,8% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 45 тыс. 453 жителя Ростовской области.

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