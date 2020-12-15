Волгоград, , 12:11 — REGNUM Ещё 268 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 15 декабря, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Обще количество заражений превысило 31 тысячу. В летальную статистику внесли шесть пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находится 6104 взрослых и 67 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1126 пациентов. Всего в Волгоградской области выявлено 31 тыс. 029 носителей инфекции. Выздоровели 29 тыс. 525 человек, в том числе 105 пациентов завершили лечение за минувшие сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 378 смертельных случаев.