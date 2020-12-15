Омск, , 12:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 243 носителя коронавируса, за весь период — 26 214. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в областном оперштабе.

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Выздоровели 16 932 человека, в том числе за сутки — 153.

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 23,9%

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Омской области было выявлено 242 случая заражения коронавирусом, выздоровели 112 человек.

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