Ярославль, 15 декабря 2020, 12:03 — REGNUM 13 декабря 2020 года в Ярославле скончался преподаватель Ярославского государственного театрального института Олег Нагорничих. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.
Доцент кафедры мастерства актера, художественный руководитель мастерской артиста драматического театра и кино, режиссер скончался на 59-ом году жизни. Как сообщили коллеги, смерть педагога не связана с коронавирусом, у него было тяжелое онкозаболевание.
Олег Нагорничих выпускник Ярославского государственного театрального института. После продолжил обучение в Москве в Театральном институте имени Бориса Щукина по специальности «Режиссура театра». По окончании обучения, получив квалификацию «Режиссер драматического театра», вернулся в ЯГТИ в качестве педагога кафедры мастерства актера.
Олега Нагорничих является лауреатом премии имени народного артиста СССР М. И. Царева в номинации «За успешное воспитание актерской смены», награждён почетным знаком губернатора Ярославской области «За заслуги в образовании — высшая школа».