Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 130 носителей коронавируса, также выросло число летальных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 15 декабря, всего в Чувашии официально выявлено 14 436 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 130.

Выздоровели с начала пандемии 12 915 человек, что составляет 89,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выздоровели 95 пациентов. По официальным данным, в настоящее время в Чувашии насчитывается 1142 активно больных COVID-19.

Число летальных исходов в республике выросло: за последние сутки скончались четыре пациента с коронавирусом, всего в условиях пандемии от COVID-19 умерли 379 пациентов.

Ранее в администрации главы Чувашии отмечали, что местные программисты разработали мобильное приложение для волонтеров, которые доставляют лекарства амбулаторных пациентов с коронавирусом.