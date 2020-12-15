Джакарта, , 12:03 — REGNUM Согласно министерству здравоохранения Индонезии, за сутки в стране выявили 6120 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 15 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 629 429 случаев заражения SARS-CoV-2.

Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 155 человек в Индонезии. Всего от коронавируса в стране скончались 19 111 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит регистрацию в агентстве по надзору за лекарствами Индонезии.

Подробнее в материале: Россия подала заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Индонезии