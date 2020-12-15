Тула, , 12:02 — REGNUM Школьники Тульской области отправятся на зимние каникулы с 25 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам заседания регионального оперативного штаба 14 декабря.

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Как сообщила на заседании министр образования Тульской области Алевтина Шевелёва, в регионе фиксируется незначительное снижение заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди школьников. На 14 декабря на дистанционном обучении находится 459 отдельных классов.

Алевтина Шевелёва выступила с предложением завершить учебную четверть во всех общеобразовательных учреждениях Тульской области одновременно с 25 декабря. Предложение получило поддержку губернатора Алексея Дюмина, который поручил подготовить соответствующее распоряжение.