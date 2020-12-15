Москва, , 12:02 — REGNUM Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, член клуба «Эльбрус», победитель флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» 2017−2018, член клуба «Эльбрус» Дмитрий Огуряев рассказал о том, как он попал в круг участников конкурса, и как конкурс изменил его жизнь.

Дмитрий Огуряев © АНО «Россия — страна возможностей»

Дмитрий, дайте, пожалуйста, рекомендации для тех, кто будет участвовать конкурсе «Лидеры России» в следующем потоке. Почему Вы решили пойти на этот конкурс? Тем более, что Ваша карьера неплохо складывалась до участия в нем.

­Я попал на конкурс совершенно случайно, в этом не было глубокого замысла. На тот момент, конкурс «Лидеры России» был одним из многочисленных, никто не знал, чем он закончится и насколько масштабным он впоследствии станет. Поэтому, это чистая случайность. Что касается подготовки к конкурсу, сейчас многое на эту тему муссируется. К конкурсу готовиться абсолютно не нужно, важно просто быть самим собой. Не бывает такого, что ты 33 года сидишь на печи и потом за 3 месяца подготовился и выиграл. Не бывает такого, что, неожиданно, у тебя появились определенные навыки и компетенции. Поэтому надо быть собой и идти к самосовершенствованию всю свою жизнь.

Мне часто задавали вопрос, что было самым сложным в конкурсе? Я всегда затруднялся ответить, что же. Дело в том, что я изначально не был сильно настроен на победу. Мне просто нравилось то, что происходило: драйв, интересные задания, люди. Поэтому я просто получал от этого удовольствие. Такой цели, за которую я боролся бы и за которую цеплялся — у меня ее не было. Более того, в полуфинале было одно интересное задание — надо было на большом ватмане изобразить определенную конструкцию. Нас было около девяти человек и каждый стремился что-то сделать, пытался внести свою лепту. Я сначала предложил определенное решение, которое было реализовано на этом ватмане, оставалось еще 40 минут, и я видел, что остальные ребята делают все совершенно правильно, творчески, но это направление, в котором у меня нет сильной стороны. Я отошел в сторону и сказал: «Ребята, что мог, то сделал. Вижу, я вам мешаю, если нужно будет, помогу, но, мне кажется, я здесь лишний, толкаться не хочу». В тот момент я думал, что мой поступок воспринимается как некая пассивность. За нами наблюдали два эксперта, которые оценивали каждого человека. Позже, я с удивлением узнал, что моя позиция на самом деле была высоко оценена. Но я так поступил, не имея глубокого расчета, это просто было обычное человеческое желание сделать так, и не мешаться там, где ты не можешь принести какую-то пользу. На конкурсе нельзя кем-то казаться, изображать бурную деятельность, опытные эксперты все считывают.

Как Вам дался переход из финансово-инвестиционного сектора на государственную службу?

Я был сложным подростком, доставлял много хлопот окружающим. Например, дрался, убегал из дома, практически стоял на отчислении из-за вспыльчивого характера. Я учился в 4-й физико-математической школе города Королева Московской области. Эта уникальная школа считается одной из лучших математических школ в нашей стране. Меня тогда не выгнали из-за человеколюбия и, потому что у меня был экстраординарный математический талант. Спасибо за это учителям и за их терпение. Затем я поступил на математический факультет в МГУ, на кафедру математической статистики, где меня сильно «отшлифовали» и, как многие мои однокурсники, я был увлечен, очарован фондовым рынком. Но не в плане того, чтобы заработать как можно больше денег, а потому что это была красивая и интересная задача — построить автоматизированную систему, которая с помощью пакетов математической статистики, нейросетей и других инструментов позволяла бы управлять деньгами так, чтобы максимизировать доход. Как и все математики с нашей кафедры я успешно разорился. Это был очень полезный урок в моей жизни. После я переключился на то, что называется «Массовое обслуживание» — это, когда разнородные процессы нужно соединить в одну целостную и гармоничную систему, чтобы она правильно работала. Я получил западное образование MBA, чтобы применить свои навыки в массовом розничном обслуживании. В то время больше никаких возможностей, кроме как идти в финансовый сектор, не было, и я как раз ровно этим и занимался. Я работал в американском, европейском банках, самых разных культурных средах с разными подходами. До 2020 года, почти 10 лет я работал в Сбербанке, отвечал за различные розничные направления и, пожалуй, за самый большой розничный продукт в нашей стране — вклады Сбербанка. В том числе, я отвечал за взаимодействия и проекты, связанные с государством, был центром компетенции для Минкомсвязи. И в марте 2020 года был замечен и приглашен на пост заместителя министра в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вы пришли из реального сектора на государственную службу. Думаю, Вы знакомы со стереотипами и некоторыми представлениями о госслужащих. Какие из этих стереотипов являются правдой и неправдой? Что для Вас было открытием?

Есть предубеждение, что чиновники — это люди, которые ездят на шикарных машинах, работают по 4 часа в день, берут взятки и ничего не делают. На самом деле, в большей степени, это мифы. На государственной службе люди работают очень напряженно. По текущим меркам, даже больше, чем в Сбербанке. Мой рабочий день начинается в 09:00, заканчивается в 9−10 вечера. Министр работает, даже страшно сказать до скольки.

Существует масса стереотипов и непонимания о том, как люди работают на государственной службе. В той сфере, в которой я работаю, это цифровизация, сотрудники «впахивают как папа Карло», если говорить про нашего министра Максута Шадаева, то человек ежедневно, включая субботу с девяти до 23:00 работает «в поте лица». И все министерство, подведомственные учреждения работают в таком же темпе. Работа тяжелая, я бы не сказал, что она сильно высокооплачиваемая и много людей, которых я вижу вокруг, вызывают искреннее уважение. Так как то, что они делают — это глубокая внутренняя мотивация и желание что-то изменить в стране.

Если не финансовая мотивация, то зачем люди идут на государственную службу?

Я вижу две мотивации. Мотивация номер один, которая наиболее здесь распространена — возможность сделать что-то масштабное для своей страны, увидеть какое-то радикальное изменение в жизни людей и это движет госслужащими. Они об этом говорят, думают и, как умеют, пытаются что-то сделать в этом направлении. Также в цифровизации, где я работаю, второй мотивацией является эффект масштаба. Здесь работают люди, которые способны из хаоса родить систему. Масштабнейшими проектами, которые затрагивают целые индустрии, люди зарабатывают в свое резюме «золотые записи». После таких реформ «за спиной», они могут работать где угодно, на любой позиции. Это тоже важно для многих людей.

Что Вы считаете своим самым удачным проектом?

Есть самый удачный и масштабный проект в моей жизни, на который я потратил много времени. Существует не самая приятная в жизненная ситуация — исполнительное производство. Раньше по исполнительному производству с должников списывали все средства под ноль. У людей не оставалось средств для существования, это была большая проблема и несправедливость. В тот момент я работал в Сбербанке, нам поступало огромное количество обращений граждан по исполнительному производству. Ситуация была, на мой взгляд, катастрофичная, нужно было срочно что-то делать. В то время в России существовали очень размытые нормы о том, что можно взыскивать максимум 50% с зарплаты или пенсии. Нормы не работали, нужны были достаточно серьезные законодательные изменения, чтобы они заработали. И мы придумали эту методологию совместно с приставами, внесли существенные изменения в законодательство. Самое главное, не дожидаясь этих поправок, внедрили эту технологию в жизнь, доказали, что система живая. Тем самым, ускорили принятие этого закона. И сегодня, с людей не списывают больше 50% с зарплаты, пенсии, благодаря этим действиям. Масштаб значимого влияния — минимум 5 миллионов россиян. У меня есть такой обычай: я люблю засекать, что называется «time to market», то есть время от идеи до реализации. Этот проект от идеи до того момента, когда новое законодательство вступило в силу занял 1471 день. Я рад, что удалось помочь такому большому количеству людей, сделать большую реформу, связанную с социальной защищенностью наших граждан от избыточного исполнительного производства.

Когда проект подходил к концу, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Владимирович Крашенинников, мой наставник, помог мне в этом проекте. С практической точки зрения, конкурс «Лидеры России» помог в моем большом проекте тем, что моим наставником стал Павел Владимирович, который возглавляет профильный комитет Госдумы. И на финальной стадии этого проекта он и депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Зариф Закирович Байгускаров существенно помогли в реализации этого проекта.

Благодаря каким поступкам Вы сделали выводы и можете ли что-то назвать неудачей?

Я считаю, что не бывает неудач, любое событие ведет к неким выводам и следующей ступеньке в развитии. Мы с друзьями в свое время решили заняться проблемами, связанными с аутизмом — расстройством аутичного спектра. Называется оно так потому, что существует очень много вариаций и их сложно идентифицировать. Для того, чтобы правильно идентифицировать и работать с ними, используется АBA терапия, которую изобрел Ивар Ловаас, он потратил 10 лет жизни, чтобы доказать, что терапия работает. Это единственно признанная работающей терапия во Всемирной организации здравоохранения. В какой-то момент времени, возникла идея о том, что можно с помощью определенных технологий АBA терапии помочь детям с расстройством аутичного спектра, то есть систематизировать эту работу. Я потратил 2 года жизни на то, что сдавал разные сертификаты на АBA тераписта и глубоко вник в эту тему.

Мы с друзьями — математики и пытались разработать приложение, построить автоматизированные подходы к работе в данном направлении. На основе наблюдений за ребенком, его прогресса с помощью специальных упражнений, планшетов и методик можно вывести его на нормальную траекторию развития. Мы потратили на этот проект два года, нашли нишу, в которой он осуществился бы, но не хватило сил. В какой-то момент времени, мы поняли, что проект работает, его можно запустить, нам были готовы дать любые деньги. Но мы поняли, что на него нужно отдать всю жизнь также, как и Ивар Ловаас. Элементарно, надо было принимать решение — бросать все, идти в другую область или все-таки остановиться и остаться в той области, где мы есть. И мы решили сделать то, что трейдеры называют «stop loss», не идти дальше в этом проекте. Мы достаточно интенсивно работали над ним: создали бесплатный курс на Ютуб-канале, потому что в России понятие АBA терапия не было распространено. Мы оказались не готовы, списали потраченные годы жизни, остановили проект, но осталось наследие на Ютуб-канале — курс, где больше миллиона просмотров. В России в год рождается более 15 000 детей с аутизмом. У нас больше миллиона просмотров, значит есть много людей, которые почерпнули правильную научную информацию из наших источников. Это был интересный опыт, мы занимались этим проектом в режиме хобби, все, что хотели не осуществили, но это все равно существенно расширило наши горизонты понимания технологий и других интересных направлений в этой жизни.

Дайте, пожалуйста, несколько советов для развития, основанных на Вашем личном опыте:

Совет №1. Как строить карьеру? Никак. Не надо ее строить, надо просто заниматься любимым делом, получать от него удовольствие, остальное как-нибудь приложится.

Совет №2. Важно читать книги! Очень рекомендую библиотеку Сбербанка с качественной подборкой книг, на мой взгляд. В конкурсе «Лидеры России» каждому человеку предоставляли оценку его компетенций, и под каждую оценку список рекомендованной литературы, которую следовало прочитать.

Совет №3. Наверное, самый неожиданный: «Сначала заправьте кровать». Это название книги адмирала Уильяма Макрейвена. Это книга, которая была рекомендована на конкурсе «Лидеры России». Самая тонкая из всех. Ее смысл очень прост: многие люди замахиваются на большие дела при этом, не умея делать простые вещи. Мне кажется, разумно начинать с простых вещей. Если ты не можешь сделать простые вещи, то на что-то большое, сверхмасштабное замахиваться не имеет ни малейшего смысла.

Совет №4. Поддержка от людей вокруг. Каким бы гениальным человеком вы не были, ничего не удастся сделать, если люди вокруг вас не будут поддерживать. Только в команде можно сделать и достичь что-то значимое.