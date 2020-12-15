Москва, , 12:02 — REGNUM Власти Великобритании с 15 декабря 2020 года смягчают некоторые ограничения для въезда иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Для туристов, прибывающих из-за рубежа отменен 14-дневный карантин. Теперь срок самоизоляции составляет пять дней, после чего необходимо сдать платный ПЦР-тест на COVID-19.

В связи со смягчением условия въезда интуристов Великобритании у российских туроператоров снова появились туры в Лондон. Так, тур на 14 ночей на двоих с перелётом, проживание в отеле 3* с завтраком стоит от 114 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 ноября в Великобритании отменен карантин для туристов из Исландии, ОАЭ, Катара, Камбоджи, Лаоса, Бахрейна и Чили.

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