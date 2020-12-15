Душанбе, , 12:00 — REGNUM Председатель Душанбе Эмомали Рахмон ввёл ограничения на въезд автомобилей в столицу Таджикистана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

С 1 января вводится ограничение на въезд автомобилей, перевозящих пассажиров из Хатлонской области, районов Рудаки, Файзабад и городов Рогун и Вахдат.

Пассажиры, следующие в этом направлении, будут пересаживаться через городские Восточные ворота в пассажирском терминале «Шарк-Транс». Такой же терминал организуется в южной части города для пассажиров из района Рудаки и Хатлонской области.

Отмечается, что регулирование въезда и выезда пассажиров обеспечит бесперебойную работу на дорогах. Ограничения не распространяется на автомобили, приезжающих в Душанбе со стороны Согдийской области.