Йошкар-Ола, , 11:59 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 54 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8351 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 819 человек.

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