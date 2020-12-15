Нью-Дели, , 11:58 — REGNUM В Индии за последние сутки выявили 22 065 носителей коронавируса, сообщает 15 декабря NDTV со ссылкой на данные минздрава.

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Отмечается, что общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 9 906 165. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 143 709 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за сутки 13 декабря зафиксировано 574 969 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8726 пациентов с COVID-19.

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