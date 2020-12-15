Йошкар-Ола, , 11:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 декабря выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 54 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8351 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 7424 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 97 человек. 108 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 819 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 406 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1090 человек, из них у 1081 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 163 пациента, при этом госпитализировали 105 жителей Марий Эл.