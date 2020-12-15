Махачкала, , 11:54 — REGNUM Почти 21 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:20 15 декабря. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, выявили 150 носителей инфекции, следует из данных федерального оперативного штаба.

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Накануне в Дагестане выздоровели 83 человека с коронавирусом. Всего в республике к настоящему времени вылечились почти 18,2 тыс. заразившихся, или 86,7% лиц с подтвержденным диагнозом. Скончались в регионе 1038 пациентов с COVID-19, четверо из них умерли за предыдущие сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря минздрав Дагестана объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. Жители Махачкалы могут получить прививку в поликлиниках по месту жительства, приезжие из районов — в Республиканском центре инфекционных болезней.