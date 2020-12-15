Красноярск, , 11:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 23 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в краевом оперштабе.

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За всё время в Красноярском крае умерли 1409 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Красноярском крае от COVID-19 скончались 16 человек.

На сегодняшний день в регионе выявлен 41 251 носитель коронавируса.

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