Бердск, Новосибирская область, , 11:53 — REGNUM Жителям Бердска за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за два года начислено 117 624 720 рублей. Долг физических лиц на сегодняшний день составляет 29 729 893 рублей. Об этом сообщила начальник отдела ЖКХ и энергетики Татьяна Золотухина.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». Уборка мусора стала отдельной коммунальной услугой. В Новосибирской области вывозом ТКО занимается региональный оператор «Экология Новосибирск».

Отметим, что численность населения новосибирского города Бердска составляет 104 334 человек.