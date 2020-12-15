Самара, , 11:55 — REGNUM Работников инфекционных госпиталей в Самарской области, которые оказывают помощь пациентам с СOVID-19, планируют обеспечивать горячим питанием за счет региональной поддержки. Об этом 14 декабря сообщил глава области Дмитрий Азаров на заседании областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По его словам, в регионе есть положительный опыт волонтеров по предоставлению горячего питания медиками, работающим в ковидных госпиталях. Этот положительный опыт необходимо распространить на все инфекционные госпитали, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Азаров поручил выполнить расчёты, чтобы до конца текущей недели решить эту задачу.

Ранее горячее питание и продуктовые наборы медикам ковид-госпиталей предоставляли волонтеры. Глава Самарской области поручил внедрить практику при помощи региональной поддержки.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 стали ещё 15 жителей Приангарья