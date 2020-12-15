Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 384 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее, 14 декабря 2020 года, в области зафиксировали 397 носителей вируса SARS-CoV-2.

За минувшие сутки коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (268 человек), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.

Всего в регионе зафиксирован 52 141 случай заражения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проведут систему здравоохранения в ближайшие четыре года.

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