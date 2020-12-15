Саранск, , 11:49 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончалась пациентка Республиканской клинической больницы №5. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1952 года рождения поступила в госпиталь с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии — гипертоническая болезнь 2 степени и ожирение 4 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 76 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 083 случаев.

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