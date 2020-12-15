Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Выбросы CO2 в Швеции по-прежнему продолжают снижаться, однако данный процесс занимает слишком много времени. К такому выводу пришло шведское Агентство по охране окружающей среды, которое опубликовало официальную статистику территориальных выбросов парниковых газов за 2019 год. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Прежде всего, выделяется один из основных секторов шведской экономики: по итогам прошлого года сокращения выбросов парниковых газов не было зафиксировано в сельском хозяйстве, вместо этого выбросы CO2 увеличились в результате использования строительной и сельскохозяйственной техники.

Всего в 2019 году выбросы парниковых газов в Швеции снизились на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Однако, как подчеркивают журналисты, для того, чтобы добиться нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2045 году Швеции требуется средняя скорость сокращения 6−10% в год.