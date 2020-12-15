Красноярск, , 11:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 335 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в оперштабе региона.

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Всего в Красноярском крае подтверждён 41 251 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 34 143 человека, в том числе 410 — за последние сутки.

В регионе проведено 1 941 610 тестов на коронавирус.

Напомним, 14 декабря в Красноярском крае выявили 334 случая заражения.

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