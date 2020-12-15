15 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 12:41 — REGNUM Сильный снегопад прошел в Москве и Московской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с улиц Подмосковья.

Дорожки расчищены от снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кормушка для птиц Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шиповник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Накануне, 14 декабря, в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. За ночь выпало около 10 процентов месячной нормы осадков, это примерно 5 миллиметров осадков. В Подмосковье местами прошел сильный снег и выпало до 8 миллиметров осадков.

Машина в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Машины в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Машина в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Елочные игрушки на елке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Забытая варежка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Качели под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наибольшее количество осадков выпало на западе области, в первую очередь обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты движения транспорта и подъезды к социально значимым местам.

Снег на дороге Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пробки на дороге Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дворник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тротуар в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дорога в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение дня, 15 декабря, в регионе снова ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 3−6 градусов мороза, ночью 5−6 градусов.

Молодые сосны под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM