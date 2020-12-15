Москва,
15 декабря 2020, 12:41 — REGNUM Сильный снегопад прошел в Москве и Московской области. Фоторепортаж ИА REGNUM с улиц Подмосковья.
Дорожки расчищены от снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кормушка для птиц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шиповник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Накануне, 14 декабря, в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. За ночь выпало около 10 процентов месячной нормы осадков, это примерно 5 миллиметров осадков. В Подмосковье местами прошел сильный снег и выпало до 8 миллиметров осадков.
Машина в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Машины в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Машина в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Елочные игрушки на елке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя елка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Забытая варежка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Качели под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наибольшее количество осадков выпало на западе области, в первую очередь обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты движения транспорта и подъезды к социально значимым местам.
Снег на дороге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пробки на дороге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дворник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тротуар в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорога в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В течение дня, 15 декабря, в регионе снова ожидается снег. Температура воздуха днем составит от 3−6 градусов мороза, ночью 5−6 градусов.
Молодые сосны под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На прогулке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM