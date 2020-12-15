Петропавловск-Камчатский, , 11:47 — REGNUM Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предложило внести изменения в региональное законодательство и ввести штрафы для населения за выезд и выход на неокрепший лёд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Вопрос был поднят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начальник главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно сообщил, что жители края игнорируют правила безопасности, знаки запрещающие выезд и выход на лёд, который ещё не окреп.

Глава региона Владимир Солодов предложение поддержал. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на реке Китай под лёд провалилась машина, на которой ехали трое жителей Иркутска.