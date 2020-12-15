Москва, , 11:47 — REGNUM Предложения «Единой России» на Социальном форуме, прошедшем 14 декабря, очевидно коррелируют с теми тенденциями, которые выявляет в ходе своих круглых столов по социальным практикам Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), считает руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

«В частности, речь идет об увеличении доступности услуг государства для граждан, конкретные меры поддержки для беременных, сохранение социальных выплат для детей — сирот на период подработки в каникулы», — отметила эксперт.

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«Важно и все, что касается расширения возможностей использовать материнский капитал на образование, потому что ситуация сильно поменялась, и не только в связи с пандемией, но и в связи с тем, что возникла необходимость оплачивать за счет материнского капитала частные детские сады. Необходимо, чтобы не человек приходил за получение какой-либо госуслуги, а чтобы госуслуга сама «приходила» в дом, поскольку есть люди, которые вынуждены находиться на изоляции, или в силу возраста или специфики здоровья — «Единая Россия» выработала целый комплекс предложений по пролонгации их льгот. Интересно также предложение по страхованию учителей и сотрудников, занимающихся жизнеобеспечением лечебных учреждений, по аналогии с врачами и соцработниками, за контакт с носителями коронаврируса», — рассказала Дарья Кислицына в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«И, конечно, следует отметить, что «Единая Россия» продемонстрировала наиболее высокую активность и социальную солидарность в период пандемии — начиная от работы автоволонтеров до горячих обедов для медиков», — завершила свой комментарий представитель ЭИСИ.

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