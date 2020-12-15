Иркутск, , 11:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1097 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 15 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 464 человека (+262 за сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Госпитализированы 3696 пациентов (-136 за сутки). Выздоровели 31 699 пациентов (+272 за сутки). Кроме того, по утверждению медиков, 164 пациента с коронавирусом скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье за выходные жертвами COVID-19 стали ещё 45 человек

Читайте развитие сюжета: Медиков ковид-госпиталей Самарской области обеспечат бесплатным питанием