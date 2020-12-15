Пенза, , 11:51 — REGNUM Коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 15 декабря выявлена у 22 909 жителей Пензенской области, за сутки положительные тесты получили еще 182 человека. Минувшим днем инфицированы были 180 пациентов. Сведения об этом опубликованы общероссийским оперативным штабом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего выздоровели 19 041 заболевший, за сутки — 112 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 278 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще три человека — 70-летняя женщина, а также двое мужчин 55 и 67 лет, сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в случае если не пройти второй этап двухфазной вакцинации, прививка от коронавирусной инфекции может не спасти от COVID-19. Если людям разъяснять важность второго этапа вакцинации, они будут приходить на него и, возможно, через некоторое время необходимости двухфазной прививки SARS-CoV-2 не будет.

Читайте также: Можно ли заразиться коронавирусом при вакцинации — мнение иммунолога