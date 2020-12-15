Краснодар, , 11:46 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждён 181 случай заражения коронавирусом, сообщили 15 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 180 новых носителях инфекции.

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Новых носителей коронавируса выявили в 27 муниципальных образованиях. Так, лидирует по числу заражений за сутки Краснодар — там получено 69 положительных тестов, на втором месте Сочи — 17 новых носителей, на третьем — Выселковский район.

За весь период пандемии на территории края подтверждено 24 736 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 435,8. Выздоровевшими признаны 16 711 пациентов, в 724 случаях медики оказались бессильны.

На 15 декабря в тяжёлом состоянии находятся 125 пациентов с COVID-19: 120 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пятеро находятся на ЭКМО.