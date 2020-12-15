Пекин, , 11:50 — REGNUM Турция считает китайскую противокоронавирусную вакцину эффективной и безопасной, и потому закупит у КНР этот препарат. Об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в телефонной беседе во своим китайским коллегой Ван И, сообщает 15 декабря МИД Китая.

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Турция уже объявила о проведении срочных закупок вакцины у Китая. Анкара готова усилить сотрудничество с Пекином по этому вопросу, говорится в сообщении на сайте китайского МИД.

Чавушоглу поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии коронавирусной инфекции и высоко оценил успехи этой страны в создании вакцины. Ван И назвал решение Турции закупить вакцину проявлением доверия к китайской стороне.