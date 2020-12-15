Москва, , 11:48 — REGNUM Введение жестких ограничений может привести к массовому банкротству компаний. Об этом 15 декабря сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в пользу этого говорят результаты опроса предпринимательского сообщества.

«Почти 80% высказалась за то, что если будет вторая волна (жёстких ограничений — прим. ИА REGNUM), то они оценивают свои шансы на существование 50 на 50. И если половина бизнеса закроется, то это будут безвозвратные потери», — заявил Титов.

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