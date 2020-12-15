Саранск, , 11:44 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 декабря выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 083 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 82 человека, всего с начала пандемии выздоровели 9855 жителей Мордовии. 76 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2152 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 14 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2317 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1723 человек.