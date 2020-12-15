Иерусалим, , 11:46 — REGNUM Ученые из Израиля выяснили, что люди, страдающие бронхиальной астмой, с меньшей вероятностью (на 30%) могут заразиться коронавирусом. Результаты их исследования 15 декабря приводит портал ScienceDirect.

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Как считает один из исследователей, доктор Юджин Мерзон, есть три версии, которые объясняют такие выводы.

Первая состоит в том, что респираторная аллергия связана со значительным сокращением определенного фермента, используемым коронавирусом в качестве точки входа в клетку. Вторая — большинство страдающих астмой пользуются ингаляционными кортикостероидами, способным снижать репликацию коронавируса. И третья — в случае с больными астмой также действует социальный фактор.

«Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены», — заявил автор исследования.

Также, как считают учёные, их исследование может положительным образом отразиться на разработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения, у которых уже есть заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что в случае, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса, прививка может не защитить от COVID-19.