Бишкек, , 11:37 — REGNUM Заболеваемость гриппов в Киргизии снизилась в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом 15 декабря заявил заместитель министра здравоохранения республики Нурболат Усенбаев на пресс-конференции.

По его словам, в 2020 году от гриппа планируется привить 900 тыс. человек. В сентябре—ноябре прививку уже получили 284 тыс. человек. Усенбаев призвал жителей Киргизии быть осторожными, так как заражение коронавирусом совместно с гриппом могут вызвать сильные осложнения.

Как сообща ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Киргизии выявили 77 910 случаев заражения коронавирусом, в том числе 236 — за минувшие сутки. С 9 декабря в Киргизии регистрируется не менее 300 новых случаев заражения коронавирусом.

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