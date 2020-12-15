Воронеж, , 11:36 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 385 человек, сообщили 15 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 381 новом носителе коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено уже 40 003 случая заражения коронавирусом Выздоровели 38 375 пациентов, в том числе 382 человека выписаны за последние сутки.

В Воронежской области COVID-19 унёс жизни 1078 человек. Статистика смертности за сутки выросла на 15 новых случаев.