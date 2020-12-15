Москва, , 11:35 — REGNUM Власти Сербии меняют правила въезда для иностранных туристов. С 20 декабря туристам нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Требование правительственного кризисного штаба будет действовать до 10 января 2021 года. Отмечается, что новые меры призваны пресечь распространение опасной коронавирусной инфекции.

Также в Сербии действуют ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Все кафе, рестораны, бары и большинство торговых точек работают до 17:00 и не работают в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании получили разрешения на выполнение рейсов в Сербию 16 октября 2020 года.

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