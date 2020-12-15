Москва, , 11:30 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца уроженца Ингушетии Ибрагима Аушева — фигуранта дела об убийстве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания или экстрадиции в Россию, пишет ТАСС.

Аушев заочно обвиняется по статье УК РФ о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку. Следователи считают его причастным к убийству Эльджаркиева.

Напомним, в январе 2019 года машину Эльджаркиева обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Тогда мужчина не пострадал. Вечером 2 ноября того же года в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. К настоящему времени по подозрению в причастности к покушению на убийство и убийству главы центра «Э» МВД Ингушетии очно и заочно арестованы более десяти человек.