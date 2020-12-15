Самара, , 11:32 — REGNUM Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в Самаре. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемого задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал Красноглинский район города. Стражи порядка получили информацию о том, что мужчина получил смертельное колото-резаное ранение в подъезде жилого дома поселка Мехзавод.

По версии росгвардейцев, ранение мужчине 1986 года рождения нанёс незнакомый ему человек во время конфликта. После этого злоумышленник скрылся.

Сотрудники оперативной службы начали разыскивать подозреваемого. Вскоре они увидели мужчину, похожего на подозреваемого, и задержали его. Это не раз судимый местный житель 1986 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти задержан предполагаемый убийца ополченца ДНР