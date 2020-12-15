Москва, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 577 человек. Об этом 15 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 577 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 127 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 450 пациентов.

Всего в России за время пандемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 47 968 человек.