Москва, 15 декабря 2020, 11:30 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 577 человек. Об этом 15 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксировано 577 летальных исходов», — говорится в информации.
Это на 127 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 450 пациентов.
Всего в России за время пандемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 47 968 человек.