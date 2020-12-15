Стокгольм, , 12:03 — REGNUM В связи с пандемией коронавирусной инфекции Государственное управление среднего образования Швеции приняло решение об отмене проведения государственных школьных экзаменов в следующем весеннем семестре обучения. Власти считают, что данный шаг снизит нагрузку на учителей. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Объявление было сделано во время пресс-конференции с участием министра образования Швеции Анны Экстрём. Все общенациональные тесты в общеобразовательных школах, гимназиях и народных училищах для взрослых будут отменены. Исключение делается для третьеклассников общеобразовательных школ, а также четвероклассников-саамов, которые учатся в специальных образовательных учреждениях для этнических меньшинств.

«Все это нежелательно, но мы считаем это необходимым», — заявила министр Экстрём.

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