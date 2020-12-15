Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области перестроят систему здравоохранения в ближайшие четыре года. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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По словам чиновника, пандемия COVID-19 стала испытанием для региона. Власти решили организовать перепланировку поликлиник, чтобы организовать кабинеты с отдельными входами и выходами для инфекционных больных. Будет развиваться направление телемедицины.

Также в регионе планируют создать единый региональный референс-центр, модернизировать стационары до уровня инфекционных отделений в управленческих округах, а также усовершенствовать работу по вакцинации жителей. Программу реформ вынесут на общественное обсуждение, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росздравнадзор начал мониторинг свердловских больниц, работающих с больными COVID-19.

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