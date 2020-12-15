Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен признал, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции ударила намного сильнее, чем прогнозировали эксперты. В ходе своего обращения к нации глава кабинета министров призвал граждан соблюдать ограничения в канун Рождества и новогодних праздников, так как эпидемиологическая ситуация в Швеции будет ухудшаться. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«По мере того развития ситуации, которое мы наблюдаем в остальной части Европы, у нас показатели заболеваемости, к сожалению, тоже будут расти», — заявил Лёвен.

Агентство общественного здравоохранения неоднократно подвергалось критике за то, что оно не приняло во внимание возросшее распространение коронавирусной инфекции в начале осени и не предотвратило ухудшение эпидемиологической обстановки. Премьер-министр Стефан Лёфвен также считает, что эксперты неверно оценили силу второй волны.

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"Я считаю, что большинство экспертов не представляли себе силу такой волны, когда они говорили о кластерном заражении», — добавил Лёвен.

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