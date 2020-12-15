Иерусалим, , 11:36 — REGNUM В случае, если не пройти второй этап двухфазной вакцинации, прививка от коронавирусной инфекции может не спасти от COVID-19. Об этом 15 декабря рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.

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»На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — заявила она в интервью РИА Новости.

При этом Степенская указала, что во многих странах жителей будут электронным способом предупреждать о втором этапе двухфазной вакцинации, однако, по мнению иммунолога, многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан.

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь матери не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — сказала она.

Также врач отметила, что в случае, если людям разъяснять важность второго этапа вакцинации, они будут приходить на него, и добавила, что, возможно, через некоторое время необходимости двухфазной прививки SARS-CoV-2 не будет.

«Может быть, со временем, через год-два, всё изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом всё это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — добавила Степенская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 26 689 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.