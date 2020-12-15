Бишкек, , 11:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Киргизии остается напряженной. Об этом 15 декабря заявил заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев на брифинге.

По его словам, в республике наблюдается небольшое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Отметим, по состоянию на 15 декабря в Киргизии выявили 77 910 случаев заражения коронавирусом и пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, в том числе 236 — за минувшие сутки. С 9 декабря в Киргизии регистрируется не менее 300 новых случаев заражения коронавирусом.

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