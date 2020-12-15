Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтверждено 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 декабря в федеральном оперштабе. Это всего на шесть случаев меньше показателя предыдущих суток.

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Уровень суточного выявления новых носителей в Северной столице — примерно одинаковый с 26 ноября. Власти считают это выходом на «плато» в ходе второй волны эпидемии.

При этом суточная цифра выписки пациентов после выздоровления в Петербурге почти ровно вдвое ниже числа новых носителей: за последние сутки из стационаров и с амбулаторного лечения выписаны 1886 человек.

Кроме того, за истекшие сутки в Петербурге подтверждено еще 72 летальных исхода от COVID-19. Это на восемь случаев больше, чем сутками ранее, но меньше абсолютного максимума смертей, составляющего 86 случаев в сутки (8 декабря). Отметим, что по суточной смертности в этот раз Петербург лишь немного «уступил» Москве, где скончались 77 человек. При этом петербургская смертность от ковида составила более 12% суточной смертности по всей России (577 случаев).

С учетом новых данных, за всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 182 022 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших COVID-19 выздоровели 102 497 человек. Скончались от последствий заболевания 6460 человек.

Добавим, по России в целом за последние сутки подтверждено 26 689 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 707 тыс. 945 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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