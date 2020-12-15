Стокгольм, , 11:27 — REGNUM 14 декабря местные коронавирусные ограничения в Швеции, которые фактически перестали быть местными, когда к ним прибегли власти всех ленов страны, были ужесточены общенациональными предписаниями Агентства общественного здравоохранения. Однако власти южного региона Сконе посчитали, что ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции настолько чрезвычайна, что они приняли решение о «дополнительном ужесточении» действующих правил. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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В регионе Сконе вводится запрет на посещение всех больниц. Исключение делается для родителей несовершеннолетних детей, получающих помощь медиков. Запрет на посещение медицинских учреждений также означает, что не состоящие в браке отцы не смогут находится с матерями в операционной при проведении кесаревого сечения.

«Например, мы более четко заявляем, что гражданам не следует посещать такие места массового скопления, как торговые центры; что граждане не должны собираться в компании более восьми человек во время занятий спортом; и что они не должны ездить на общественном транспорте, если им это не нужно», — заявила главный инфекционист Сконе Ева Меландер.

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